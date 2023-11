Voyage vers la sagesse du Tai Chi Espace le Moulin Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adolescents adultes. payant

Connu pour sa philosophie du taoïsme et ses mouvements gracieux, le Tai Chi Chuan cherche à harmoniser le corps, l’esprit et la respiration, favorisant une sensation holistique de bien-être.

Voyage vers la sagesse du Tai Chi

Atelier d’initiation au Tai Chi

Dans le cadre du

festival des Nuits de la Philosophie 2023, Xueyuan Hun, fille d’une

célèbre maître de Tai Chi Chuan à Pékin, nous invite à un atelier

d’initiation pratique autour de la philosophie de cet art millénaire.Xueyuan nous partagera comment le fait de grandir en Chine, baignée

dans le Tai Chi Chuan, a forgé une force qui lui permet de mieux vivre à

Paris dans son quotidien. A travers son témoignage c’est une découverte

de l’universalité du Tai Chi que nous toucherons du doigt et que nous

pourrons expérimenter par une pratique. Atelier de pratique ouvert au

qu’il voyageait à travers les continents et les cultures, le Tai Chi

Chuan a conquis le cœur de milliers de personnes, unissant des individus

divers qui l’ont intégré à leur vie.Lors de cet atelier, quatre questions essentielles seront abordées à travers la pratique et les enseignements :

L’harmonie entre le corps et l’esprit.

L’art de combiner le mouvement et la tranquillité.

Les bienfaits du Tai Chi Chuan pour la santé et le bien-être.

L’expression créative dans un contexte culturel diversifié.

Samedi 18 novembre de 10h30 à 12h

Lieu : Espace Le Moulin, 48 rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris

Entrée : 10€

Audience : Tout public

Espace le Moulin 48 rue du fer à Moulin 75005 Paris

Contact : https://nuitdelaphilosophie.fr/2023/10/31/5204/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-voyage-vers-la-sagesse-du-tai-chi-748849006537

Nuit de la Philosophie