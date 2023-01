Voyage vapeur vers les châteaux de la Loire Le Creusot Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Voyage vapeur vers les châteaux de la Loire Le Creusot, 10 juin 2023

2023-06-10 – 2023-06-11

Saône-et-Loire 11 79 EUR Prenez place à bord de notre rame tractée par la plus puissante locomotive à vapeur d’Europe , la mythique 241P17, destination Tours ! Découvrez ou redécouvrez les châteaux de Chenonceau et Villandry et leurs jardins remarquables.

Arrêt à Chenonceaux le samedi et visite du château de Chenonceau, retour sur Tours, hébergement à l’hôtel, dîner. Visite du château de Villandry et déjeuner au château le dimanche. Aller : départ du Creusot à 7h. Arrêts à Etang-sur-Arroux, Luzy, Cercy-La-tour, Decize, Nevers, Bourges, Vierzon, Chenonceaux, Saint-Pierre-des-Corps. Arrivée à Tours à 14h09. Retour: départ de Tours à14h30. Arrêts à Saint-Pierre-des-Corps, Chenonceaux, Vierzon, Bourges, Nevers, Decize, Cercy-la-Tour, Luzy, Etang-sur-Arroux. Arrivée au Creusot à 21h56. Départ de la gare du Creusot Ville Avenue de l’Europe Le Creusot

