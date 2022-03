Voyage théâtral en chansons du monde “Quelques pistes (Face>A et Face>B)” Tournus, 19 mars 2022, Tournus.

Voyage théâtral en chansons du monde “Quelques pistes (Face>A et Face>B)” Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus

2022-03-19 – 2022-03-20 Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital

Tournus Saône-et-Loire

EUR Samedi 19 mars – 20h30 : Face A

Dimanche 20 mars – 17h : Face B

Hôtel-Dieu

Un voyage à travers l’Europe et l’Orient qui construit peu à peu un spectacle… Quelques pistes sur les routes de l’Asie, quelques pistes d’un album musical vivant, composé de chansons du monde, récoltées en chemin. Trois personnages de théâtre, masqués et costumés, rencontrent leur public comme ils rencontreraient des amis, et les entraînent dans leur fable, faite de chansons, d’histoires entendues, et d’aventures vécues, qui parlent de ces pays pas si lointains tels que nous les avons parcourus, ou plutôt tels que Léonie, Anatole et Wang les ont parcourus à travers nous.

1h – A partir de 7 ans

Entrée libre

http://www.amphigouritheatre.com

dernière mise à jour : 2022-02-20