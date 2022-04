Voyage sur les voix des océans Cinéma Les Variétés Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Voyage sur les voix des océans Cinéma Les Variétés, 14 avril 2022, Marseille. Voyage sur les voix des océans

Cinéma Les Variétés, le jeudi 14 avril à 16:00

Impossible de parler Acoustique à Marseille sans évoquer l’acoustique en milieu marin, qu’elle concerne la propagation des sons à travers les mers et les océans, les chants produits par une faune marine d’une extrême diversité ou encore – préoccupation beaucoup plus récente – de l’impact de l’activité maritime humaine sur cet écosystème si fragile. [[https://cfa2022.sciencesconf.org/resource/page/id/25](https://cfa2022.sciencesconf.org/resource/page/id/25)](https://cfa2022.sciencesconf.org/resource/page/id/25)

Entrée libre sur inscription

Conférence par Hervé Glotin, suivie par l’écoute de deux oeuvres sonores composés par Maxence et Léonore Mercier Cinéma Les Variétés 37 Rue Vincent Scotto 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T16:00:00 2022-04-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cinéma Les Variétés Adresse 37 Rue Vincent Scotto 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cinéma Les Variétés Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Cinéma Les Variétés Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Voyage sur les voix des océans Cinéma Les Variétés 2022-04-14 was last modified: by Voyage sur les voix des océans Cinéma Les Variétés Cinéma Les Variétés 14 avril 2022 Cinéma les Variétés Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône