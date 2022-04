Voyage-Spectacle Sully en Sucre ! Sully, 19 avril 2022, Sully.

Voyage-Spectacle Sully en Sucre ! Sully

2022-04-19 – 2022-04-24

Sully Saône-et-Loire Sully

9.3 EUR Voyages-Spectacles Sully en Sucre ! par Thomas Volatier

[5 à 12 ans] « Mesdames et Messieurs, chers enfants approchez ! approchez ! Dans quelques jours, vous allez participer à notre Congrès « Sully en Sucre ! », un voyage planétaire qui pousse au-delà de votre imaginaire les limites instaurées par les adultes, un départ immédiat pour tous les pitchouns en quête de gourmandises, un univers de rires et de bonne humeur où le môme est roi ! C’est au Château de Sully que le Roi de la Sucrerie a placé son laboratoire où les guimauves et autres pâtes d’amande sont reines. Il a la tête remplie de pâtes de fruit si bien que même lorsqu’il dort, ses ronflements fabriquent de la framboise… »

+33 3 85 82 09 86

Voyages-Spectacles Sully en Sucre ! par Thomas Volatier

[5 à 12 ans] « Mesdames et Messieurs, chers enfants approchez ! approchez ! Dans quelques jours, vous allez participer à notre Congrès « Sully en Sucre ! », un voyage planétaire qui pousse au-delà de votre imaginaire les limites instaurées par les adultes, un départ immédiat pour tous les pitchouns en quête de gourmandises, un univers de rires et de bonne humeur où le môme est roi ! C’est au Château de Sully que le Roi de la Sucrerie a placé son laboratoire où les guimauves et autres pâtes d’amande sont reines. Il a la tête remplie de pâtes de fruit si bien que même lorsqu’il dort, ses ronflements fabriquent de la framboise… »

Sully

dernière mise à jour : 2022-04-01 par