Voyage-spectacle de Thomas Volatier: Le carnaval des princes de Sully Sully, samedi 17 février 2024.

Voyage-spectacle de Thomas Volatier: Le carnaval des princes de Sully Sully Saône-et-Loire

En ce mois de février où serpentins et confettis s’impatientent, laissez-vous

conter la fabuleuse aventure du Carnaval des Princes de Sully Superman,

Olaf, Arlequin, Cendrillon, d’Artagnan, Dracula, Colombine, Elsa, Simba,

Jack Sparrow, Ratatouille, Wonder Woman et tous les autres ont reçu leur

carton d’invitation afin de fêter au cœur des appartements de Sully le retour

du soleil.

Alors fouillez dans vos imaginaires, donnez forme à votre costume et montez

à bord du merveilleux lors du prochain Voyage-Spectacle de Thomas

Volatier pendant la parenthèse des vacances de février.

« Quand tu fais des marionnettes

Avec les masques tes amis

Tu fais sonner tes clochettes

Pour les enfants éblouis

Et quand tu viens à Venise

C’est toi qui mènes le bal

Vive les nuits de Venise

Et vive le carnaval ! »

Réservation indispensable EUR.

Château de Sully

Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@chateaudesully.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:30:00

fin : 2024-02-23



L’événement Voyage-spectacle de Thomas Volatier: Le carnaval des princes de Sully Sully a été mis à jour le 2024-01-27 par Mission Tourisme Département 71