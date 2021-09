Kaysersberg Château de Kaysersberg Haut-Rhin, Kaysersberg Voyage sous le dôme Château de Kaysersberg Kaysersberg Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Château de Kaysersberg, le dimanche 19 septembre à 13:00

### Assistez à une projection 360°, sous une tente ou dôme géodésique plongé dans l’obscurité. Offrez vous un voyage inoubliable à vos sens ! Allongés ou debout, vous serez transportés par un film projeté à 360°. Vivez une aventure qui vous mènera des forêts sombres et brumeuses de conifères, aux entrailles mystérieuses des châteaux d’Alsace. Chemin faisant, découvrez la faune et la flore endémique, les créatures étranges des sous-bois, sous forme de croquis animés. La projection 360° se fera sous une tente ou dôme géodésique plongé dans l’obscurité. _Chaque séance durant 6 minutes, compter une dizaine de séances par heure, dans le respect des consignes sanitaires._

Gratuit. Dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires. Durée d’une séance : 6 min. Nombre de séances : environ une dizaine par heure.

2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:30:00

