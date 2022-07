Voyage Sonore Tréguennec, 28 juillet 2022, Tréguennec.

Voyage Sonore

La Chaumière de Pont Nevez Pont Névez Tréguennec Finistère Pont Névez La Chaumière de Pont Nevez

2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-28 20:30:00

Pont Névez La Chaumière de Pont Nevez

Tréguennec

Finistère

Je vous emmène en voyage dans un cadre exceptionnel en bord de mer…..

Confortablement allongés, vous vous laissez emporter par les vibrations puissantes du Gong et des bols tibétains. Pour un moment de pure détente.

Matériel à prévoir :

un petit matelas ou un tapis de yoga

un plaid

un coussin

afin d’être le plus à l’aise possible et de profiter pleinement du voyage.

sonia.houidi@gmail.com +33 6 07 31 32 73

Je vous emmène en voyage dans un cadre exceptionnel en bord de mer…..

Confortablement allongés, vous vous laissez emporter par les vibrations puissantes du Gong et des bols tibétains. Pour un moment de pure détente.

Matériel à prévoir :

un petit matelas ou un tapis de yoga

un plaid

un coussin

afin d’être le plus à l’aise possible et de profiter pleinement du voyage.

Pont Névez La Chaumière de Pont Nevez Tréguennec

dernière mise à jour : 2022-07-26 par