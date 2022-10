Voyage sonore Tambour & Gongs à Laon Laon, 8 novembre 2022, Laon.

Voyage sonore Tambour & Gongs à Laon

63 rue Sérurier Laon Aisne

2022-11-08 – 2022-11-08

Laon

Aisne

15 15 Expérience unique, l’association « Le Champ des Gongs » propose une relaxation profonde au son du Gong et du tambour à l’occasion de cette soirée lunaire !

RV en compagnie de Pascale dans les locaux de l’ESCAL à 18h30 ! (venir en tenue souple, avec un tapis de sol confortable et deux grandes couvertures chaudes et une bouteille d’eau et éventuellement un masque de nuit ou cache yeux) !

lechampdesgongs@gmail.com +33 6 50 78 90 55

