2023-01-29 19:00:00 – 2023-01-29 20:00:00

Ille-et-Vilaine Redon Un moment à vivre plus qu’à raconter !

Un voyage intérieur à explorer !

Un espace de détente et de paix !

Venez en faire l’expérience… https://fb.me/e/2AaSLX6pg Accompagné(e)s par de multiples instruments et ma voix, vous plongerez dans votre univers intérieur à la découverte de vos univers personnels. Vos corps serons agréablement ré-harmonisés et peut être parfois bousculés mais toujours avec l’intention de vous apporter un bien être approprié.

Tarif 15 € / personne / places limitées contact : 06 62 61 59 93 assolartonde@gmail.com

