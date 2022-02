Voyage sonore poétique : exposition “Vibrato” Sixt-sur-Aff Sixt-sur-Aff Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

SIXT SUR AFF

Voyage sonore poétique : exposition “Vibrato” Sixt-sur-Aff, 9 mars 2022, Sixt-sur-Aff. Voyage sonore poétique : exposition “Vibrato” Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

2022-03-09 – 2022-06-25 Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine Sixt-sur-Aff De la musique avant toute chose, nous dit Verlaine. La poésie, c’est du son. C’est quand la langue se fait musique pour porter sur ses épaules le sens, les images, et l’émotion.

A l’occasion du temps fort sur le thème du voyage, la médiathèque l’Atelier des mots accueille une très belle exposition VIBRATO qui invite à un voyage sonore.

« Vibrato » vous invite à naviguer en poésie, tous les sens en éveil. Du bois qui étincelle lorsqu’on l’effleure, un balai de crin qui vous clame un poème de Rimbaud, ou une mer de poèmes que l’on sillonne à l’oreille, gouvernail entre les doigts, l’exposition interactive donne à entendre Apollinaire, Eluard, Tsetaieva ou Prévert. Entrée libre aux heures habituelles d’ouverture.

Du 9 mars au 25 juin 2022 +33 2 99 70 04 21 De la musique avant toute chose, nous dit Verlaine. La poésie, c’est du son. C’est quand la langue se fait musique pour porter sur ses épaules le sens, les images, et l’émotion.

A l’occasion du temps fort sur le thème du voyage, la médiathèque l’Atelier des mots accueille une très belle exposition VIBRATO qui invite à un voyage sonore.

« Vibrato » vous invite à naviguer en poésie, tous les sens en éveil. Du bois qui étincelle lorsqu’on l’effleure, un balai de crin qui vous clame un poème de Rimbaud, ou une mer de poèmes que l’on sillonne à l’oreille, gouvernail entre les doigts, l’exposition interactive donne à entendre Apollinaire, Eluard, Tsetaieva ou Prévert. Entrée libre aux heures habituelles d’ouverture.

Du 9 mars au 25 juin 2022 Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, SIXT SUR AFF Autres Lieu Sixt-sur-Aff Adresse Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Ville Sixt-sur-Aff lieuville Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff Departement Ille-et-Vilaine

Voyage sonore poétique : exposition “Vibrato” Sixt-sur-Aff 2022-03-09 was last modified: by Voyage sonore poétique : exposition “Vibrato” Sixt-sur-Aff Sixt-sur-Aff 9 mars 2022 ille-et-vilaine Sixt-sur-Aff

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine