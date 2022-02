Voyage sonore — méditation Izaourt Izaourt Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Izaourt

Voyage sonore — méditation Izaourt, 17 février 2022, Izaourt. Voyage sonore — méditation à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt

2022-02-17 18:45:00 18:45:00 – 2022-02-17 à la salle des fêtes IZAOURT

Izaourt Hautes-Pyrénées Izaourt Evadez-vous en vous connectant à la magie du son… Corinne vous invite dans un bain sonore : massage vibratoire sonore qui vous fera voyager au son des bols tibétains.

Dans cette expérience personnelle, le son invite l’individu à retrouver son propre équilibre, l’intelligence du corps lui fera prendre uniquement ce dont il a besoin pour se rééquilibrer et s’harmoniser.

Ce voyage sonore permet de relâcher les tensions et de débloquer les canaux énergétiques permettant au flux d’énergie de circuler librement dans le corps. Contre-indiqué pour les personnes avec un pacemaker, des problèmes cardiaque, une fracture osseuse ou opérations récentes, troubles psychiatriques, épilepsie, femme enceinte de moins de 4 mois et de plus de 8 mois.

Venir avec tapis de sol, plaid et coussin. Tarif : 15€ Si vous souhaitez vous inscrire au cours de yoga, rdv le :

• Lundi à Mauléon Barousse de 17h30 à 19h

• Mardi à Montréjeau Mjc de 16h à 17h30

Izaourt de 18h30 à 20h

• Mercredi à Anla de 18h à 19h30

• Jeudi à Izaourt de 18h30 à 20h Les cours apportent détente, force et endurance, souplesse équilibre et harmonie tant sur les plan physique que mental. Organisé par Yamuna Yoga jasmin11@laposte.net +33 6 79 69 88 03 à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Izaourt Autres Lieu Izaourt Adresse à la salle des fêtes IZAOURT Ville Izaourt lieuville à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt Departement Hautes-Pyrénées

Izaourt Izaourt Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/izaourt/

Voyage sonore — méditation Izaourt 2022-02-17 was last modified: by Voyage sonore — méditation Izaourt Izaourt 17 février 2022 Hautes-Pyrénées Izaourt

Izaourt Hautes-Pyrénées