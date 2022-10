Voyage sonore – méditation

Voyage sonore – méditation, 17 novembre 2022, . Voyage sonore – méditation



2022-11-17 18:45:00 18:45:00 – 2022-11-17 Rdv pour un voyage sonore … Un bain sonore invite au lâcher-prise, à une profonde relaxation et ouvre à un espace de transformation intérieure. Il permet une meilleure circulation de l’énergie dans un cadre bienveillant et sécuritaire. Harmonie et énergie sont retrouvées pour un plus grand bien-être. Venir avec tapis de sol, s’hydrater avant et après.

Participation 15€. Organisé par Yamuna Yoga. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville