160 place de la Libération ETNA MAUBOURGUET Maubourguet

2022-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-11 16:00:00 16:00:00

Hautes-Pyrnes Maubourguet EUR 15 15 Entre rêve et réalité, les instruments vous amèneront à un voyage intérieur et à une profonde détente.

Durée 1h.

Prix : 15€

Réservations par téléphone : 06 79 36 58 45 +33 6 79 36 58 45 ETNA 160 place de la Libération Maubourguet

