VOYAGE SONORE Machecoul-Saint-Même, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Machecoul-Saint-Même.

VOYAGE SONORE 2021-07-07 – 2021-07-07

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

EUR Séance de relaxation où les vibrations du chant et les instruments vous pénètrent en

profondeur et vous enveloppent d’ondes bienfaisantes offrant à votre être l’occasion d’un

massage intérieur doux et subtil pour plus d’équilibre et de sérénité.

Avec bols chantants, chant intuitif, cymbales tibétaines, carillons, tambours, flûte,

balafon, bâton de pluie, sansula, guitare et autres instruments dédiés à la relaxation et au

bien-être par les sons.

ludivine.goichon@hotmail.fr +33 6 83 07 47 74

