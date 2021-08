Paris La Gaîté Lyrique île de France, Paris Voyage sonore extraordinaire • Capitaine futur La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Voyage sonore extraordinaire • Capitaine futur La Gaîté Lyrique, 10 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 octobre 2021

Création sonore en direct : Apprivoiser les sons pour raconter des histoires… Navigant dans des contrées inconnues, les enfants partent sur les traces de Capitaine futur et explorent les ressorts de la création sonore – bruitages, narration, musique – pour imaginer des histoires. Il ne faudra rien laisser au hasard afin de créer ensemble une performance live incroyable. Un atelier conçu en résidence de médiation Capitaine futur à la Gaîté Lyrique. Qui est Sophie Berger ? Sophie Berger est créatrice son et ingénieure du son. Elle travaille le sonore de la captation à la diffusion. Elle plonge dans des univers ou des territoires, notamment lors de départs au long cours, pour les restituer par le son, de façon sensible et immersive, que ce soit pour la radio, le spectacle, les expositions ou installations. Spectacles -> Jeune public La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

