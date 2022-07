Voyage sonore et vibratoire – Fascinant Week-End, 15 octobre 2022, .

2022-10-15 18:00:00 – 2022-10-15

Avez-vous déjà ressenti l’effervescence dans votre corps ?

Venez en faire l’expérience inédite et insolite au domaine Piot-Sévillano pendant le Fascinant Week-End du Label Vignobles & Découvertes en octobre !

Le domaine Piot-Sevillano vous propose de vivre cette expérience inédite et insolite!

Christine, la vigneronne, vous accueille avec une flûte de champagne et vous ouvre les portes de sa cuverie, où jarres en grès, cuves en émail, oeufs en béton et foudre en chêne se répondent et trônent dans cette ancienne école de village reconvertie en caveau de dégustation et lieu d’élaboration de leurs cuvées.

Cette salle au plafond cathédrale et à l’acoustique exceptionnelle a inspiré Olivia, qui vous emmène dans un voyage envoûtant entre méditation et sonothérapie. Votre corps et votre esprit seront plongés dans un état de détente profonde et poétique, rythmé par les sons et les vibrations de ses merveilleux instruments : bols tibétains, bols de cristal, tongue drum, carillons…

Les vibrations ont un effet magique sur les liquides de notre corps et plus particulièrement sur l’eau contenue dans celui-ci (à plus de 70%). La dégustation de la flûte finale s’en trouverait-elle changée ? Nous vous laissons le découvrir en participant à notre voyage sonore et vibratoire !

La flûte de bienvenue, le bain sonore et vibratoire de 45 minutes et la dégustation d’un champagne sont compris dans l’offre.

A prendre avec soi : Un tapis de yoga et des vêtements confortables

