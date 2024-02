Voyage sonore Maison de joie Époisses, samedi 24 février 2024.

Voyage sonore Maison de joie Époisses Côte-d’Or

Allongez-vous, fermez les yeux, et laissez vous transporter dans un voyage méditatif aux sons et vibrations des bols tibétains, gongs, et autres instruments du monde.

Une expérience de régénération, harmonisation et apaisement de tout notre être.

La pleine lune est un moment idéal pour recevoir ce soin.

Voyage guidé par Adam Court.

Bénéfices relaxation profonde, lacher-prise, apaisement des douleurs physiques, regain d’énergie, reliance intérieure. EUR.

Maison de joie 1 rue du Bedeau

Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00



L’événement Voyage sonore Époisses a été mis à jour le 2024-01-31 par OT des Terres d’Auxois