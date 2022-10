Voyage sonore de Nouvelle Lune, 26 octobre 2022, .

Voyage sonore de Nouvelle Lune



2022-10-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-26

Bols chantants, tambour, flûte, carillons, handpan, silence, chants spontanés venus d’ailleurs… Viens t’allonger et te laisser transporter avec douceur et profondeur, dans un voyage à travers les sons, les vibrations, le chant, les sens et les émotions.

Venir avec : votre tapis de yoga, une couverture chaude et une intention pour la Nouvelle Lune.

Atelier sur prix libre (prix conseillé : 10€), lieu exact précisé par mail.

Cet atelier vous est proposé par Ségolène, habitante de Bréel. Musicienne depuis toujours, elle va de lieux en lieux, à bord de son vélo-music, pour offrir ses sons hauts en vibrations à tous publics : voisins, personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap…

dernière mise à jour : 2022-10-21 par