Aveyron Coupiac 15 EUR Dans un lieu original “Le Château de Coupiac” avec : Nel. Frédéric Audouard

Musicien multi Instrumentiste, la passion et la sensibilité réunies. La musique est inscrite dans ses veines. Il nous embarque. Mariage du traditionnel ancestral et de l’actuel. Au fil des morceaux du sitar, de l’euphone du handpan, du N’goni, du didgeridoo, des bols en cristal, des tambours, du gong. Du chant diphonique au chant des voyelles, il nous fait voyager entre musiques transcendantales, méditatives, chamaniques.

Un concert assis, suivie d'un échange avec les participants, présentation des instruments, origines, sonorités, catégories. Relaxez-vous et venez découvrir des instruments uniques aux sonorités apaisantes… Un instrument fabuleux sera présent ! Un Euphone aux sonorités stellaires, inédite et très peu connue.

Un concert assis, suivie d'un échange avec les participants, présentation des instruments, origines, sonorités, catégories.

