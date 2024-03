Voyage Sonore avec Handpan Compiègne, vendredi 22 mars 2024.

Voyage Sonore avec Handpan Compiègne Oise

Originaire de la famille du Hang, le Handpan captive par ses sonorités envoûtantes et sa fabrication artisanale méticuleuse. Saviez-vous que chaque Handpan est unique, créé avec soin par des artisans passionnés ? Chaque note est méticuleusement martelée pour produire un son qui résonne avec l’âme.

Le Handpan, tel un trésor musical, puise son inspiration dans la nature et transporte celui qui l’écoute vers des univers sonores inexplorés. Sa forme circulaire et ses harmonies envoûtantes en font un instrument à la fois précieux et insolite.

Avec l’arrivée de cet instrument unique et insolite à Compiègne, nous vous invitons à découvrir sa magie et à explorer de nouveaux horizons musicaux au sein de votre studio de Yoga. Rejoignez-nous pour un Voyage Sonore inoubliable avec le Handpan ! 2424 24 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22 19:30:00

21 Rue de Pierrefonds

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@soundyoga.fr

L’événement Voyage Sonore avec Handpan Compiègne a été mis à jour le 2024-03-20 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme