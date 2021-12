Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Voyage sonore aux sons des bols chantants Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, le dimanche 30 janvier 2022 à 14:30

Pensez à prendre tapis de sol, coussin et couverture Pass sanitaire obligatoire Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

6€ par personne, – 12 ans gratuit, inscirption obligatoire

Profitez d’une pause, d’un moment d’évasion… Entouré des sons des bols chantant et de ceux de la natur, nous vous offrons un voyage dans le temps et au coeur de la nature grace à ces instruments. Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T14:30:00 2022-01-30T15:30:00

