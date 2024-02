Voyage sonore Au coeur du féminin Médiathèque « L’Épicerie des Mots » Messey-sur-Grosne, vendredi 8 mars 2024.

Les instruments et la voix résonnent dans le cœurporel pour se libérer, apaiser le mental et semer de belles intentions. En cette journée de la femme, Stéphanie Ruget vous propose d’aller à la rencontre de votre féminin intérieur. Ouvert aux femmes et aux hommes, car le féminin et le masculin sont complémentaires comme le Yin et le Yang, le + et le -, le blanc et le noir…

Vous pouvez apporter votre tapis (sinon il peut vous être fourni) et votre coussin. Sur inscription jusqu’au 7 mars. .

Début : 2024-03-08 19:30:00

Médiathèque « L’Épicerie des Mots » 2 Rue de la Riépe

Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibli.messey@orange.fr

