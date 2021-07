Chevagny-sur-Guye Place de l'Église,Chevagny-sur-Guye (lieu fléché) Chevagny-sur-Guye, Saône-et-Loire Voyage sonore : à la rencontre des producteurs de la Petite Guye Place de l’Église,Chevagny-sur-Guye (lieu fléché) Chevagny-sur-Guye Catégories d’évènement: Chevagny-sur-Guye

Ouvrez vos oreilles pour vivre le paysage autrement, butiner aux champs ou à la ferme, à l’écoute des récits de vie de ceux qui travaillent la terre avec coeur pour nous nourrir de ses bienfaits ! Un stand d’écoute et de diffusion est à votre disposition ainsi qu’un bar à plante en présence des herboristes des Paniers Migrateurs pour une dégustation d’hydrolats autour des souvenirs qu’ils nous évoquent !

Entrée libre

Ils ont fait un détour par des études ou d’autres métiers avant de choisir, par conviction : le retour à la terre… Place de l’Église,Chevagny-sur-Guye (lieu fléché) 71127 Chevagny-sur-guye Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T14:00:00

