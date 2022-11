Voyage sonore, 16 décembre 2022, .

Voyage sonore



2022-12-16 20:30:00 – 2022-12-16 22:30:00

EUR 15 15 Rejoignez-nous pour un moment de détente et de relaxation par le son, animé par Chantal Lacouara-Garcia, sonothérapeute.

Pour votre confort, venez avec tapis de sol, couvertures, coussins et chaussures souples réservées à l’intérieur du Zome. Et de quoi vous hydrater.

+33 6 14 23 09 29 Association Artistes en Herm – William Larqué

Artistes en Herm

