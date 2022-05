VOYAGE SENSORIEL AU COEUR DU VÉGÉTAL – DOMAINE DE DANNE – SAINT-MARTIN DU BOIS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Création d’une brume d’intérieur avec les Jardins de Carbay Hills, Déjeuner de plantes sauvages avec Mon Savoureux Jardin, Illustration botanique avec Les Cueilleuses de Paysages et création végétale avec Les Jardins des Arcands.

Places limitées, sur réservation.

