Voyage scolaire Cycle 2 POUGNE hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson

Voyage scolaire Cycle 2 POUGNE hérisson, 3 mai 2022, Pougne-Hérisson. Voyage scolaire Cycle 2

POUGNE hérisson, le mardi 3 mai à 09:30

Autodéclaré Nombril du Monde, ce pittoresque village de Gâtine est un haut lieu du conte et des histoires. Pougne-Hérisson fourmille de joyeusetés et de fantaisies. Ici, l’imaginaire n’a pas de limite ! On y trouve un jardin sonore où tous les plus beaux récits ont trouvé refuge. Tendez l’oreille, le Nombril a des choses à vous raconter Le nombril du monde POUGNE HERISSON POUGNE hérisson pougne hérisson Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T09:30:00 2022-05-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Pougne-Hérisson Autres Lieu POUGNE hérisson Adresse pougne hérisson Ville Pougne-Hérisson lieuville POUGNE hérisson Pougne-Hérisson Departement Deux-Sèvres

POUGNE hérisson Pougne-Hérisson Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pougne-herisson/

Voyage scolaire Cycle 2 POUGNE hérisson 2022-05-03 was last modified: by Voyage scolaire Cycle 2 POUGNE hérisson POUGNE hérisson 3 mai 2022 POUGNE hérisson Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres