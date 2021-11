Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Voyage sans visa Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cosmopolis, le mercredi 1 décembre à 14:00

Nous faisant voyager de Saint-Louis jusqu’à Tivaouane à la rencontre des Arts de la parole, de la famille et de la Teranga Sénégalaise, _Voyage sans visa_ parle de la souffrance des familles, des femmes qui attendent leurs maris, leurs enfants partis depuis des années. Boubacar questionne la place du bonheur, de la réussite de ces immigrés qui, pour certains, prennent la pirogue au péril de leur vie. Il nous invite à une prise de conscience de ce que peut engendrer l’exil et le fait de quitter sa terre natale : partir mais pas mourir. _Dès 7 ans._ **Cet événement est proposé dans le cadre de la programmation AfriqueS à Nantes, en écho à la saison Africa2020.**

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Conte musical animé par Boubacar Ndiaye Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T15:30:00

