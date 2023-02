Voyage romantique en Italie. Rossini Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Quinze perles rossiniennes, quinze romances en français du grand compositeur italien présentées pour la première fois au public de Saint-Victor. Une musique déconcertante : légère et pudique, élégante et savante.



Au programme : Romances en français de Rossini



Melody Louledjian, soprano

Giulio Zappa, piano



Une coproduction : Arts et Musiques en Provence & Les Amis de Saint-Victor. Vendredi 17 mars à 20h30 à Saint-Victor : « Voyage romantique en Italie. Rossini ». https://www.amisdesaintvictor.com/ Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

