Les élèves du studio pratiques d’espaces et co-création de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini, encadrés par les artistes-enseignants Catherine Melin et Abraham Poincheval, ont voyagé simultanément à travers l’Europe et ses alentours entre le 10 et le 15 décembre 2022, chacun suivant une destination tirée au sort.

Entre Lisbonne et Tunis, Bucarest et Barcelone, Montélimar ou Berlin, les artistes ont fait l’expérience de l’étonnement et de l’aléatoire dans un territoire inconnu qu’ils ont documenté, déplacé, transformé.



Vernissage le 9 février à 18h

Exposition de l’ESAAix en partenariat avec le théâtre du Bois de l’Aune par les étudiants de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence au Théâtre du Bois de l’Aune

