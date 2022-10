Voyage poétique et musical avec Francis Poulenc Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Dans un chatoiement d’images contrastées sur les vers de Jean Cocteau, de Jean Moréas, de Louise de Vilmorin et de Maurice Carême, Marie Elise Weigel et Bertrand Massei nous invitent à plonger dans l’incroyable richesse de l’univers de Francis Poulenc, au sein duquel la variété des styles n’est pas sans laisser entrevoir à l’oreille attentive l’éclat souriant de correspondances inattendues, parsemant d’autant d’étoiles ce voyage tissé d’ardeur et de rêves. Soirée poétique et musicale autour de l’univers de Francis Poulenc https://fr-fr.facebook.com/TempleGrignan/ Temple Grignan 15 rue Grignan Marseille 6e Arrondissement

