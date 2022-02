VOYAGE POÉTIQUE « DITES À L’HUMANITÉ, UNE ET MULTIPLE, QUE NOUS ARRIVONS » Épaux-Bézu, 4 mars 2022, Épaux-Bézu.

VOYAGE POÉTIQUE « DITES À L’HUMANITÉ, UNE ET MULTIPLE, QUE NOUS ARRIVONS » Épaux-Bézu

2022-03-04 – 2022-03-04

Épaux-Bézu Aisne Épaux-Bézu

10 10 La Compagnie de théâtre pluridisciplinaire Terre d’UTopies a le plaisir de vous convier au voyage poétique “Dites à l’Humanité, une et multiple, que nous arrivons” (projet Lab’LL phase 2), les vendredi 4 et samedi 5 mars au Centre de Cultures et de Ressources Lizières à Epaux-Bézu.

Embarcation à 20h30 précise, durée du voyage (déplacements sur le site inclus) : 2h pour 3 escales :

visite de l’exposition permettant de prendre connaissance de “l’état des lieux des féminins”, des projets dessinés à l’occasion de recherches artistiques conduites pendant 2 ans auprès des différents publics du territoire de l’agglo (Conférence de 20 minutes + 20 minutes de visite).

Ensuite, vous serez conviées à un rituel poétique de réparation des mémoires blessés du Féminin (20 minutes). Le rituel poétique ayant lieu en nature autour d’un feu, prévoir un manteau chaud et des chaussures confortables.

Enfin, un spectacle participatif donnera à entendre des éclats de voix de femmes et d’hommes sur le sujet et donnera à voir différentes danses. Manières d’inviter à co-créer une humanité réconciliée, une et multiple, multiple et une. Et de célébrer le féminin et le masculin en nous et en l’autre (45 minutes).

Billetterie : 10€ entrée + 5€ adhésion à Lizières

La jauge étant limitée à 50 personnes, il est impératif de réserver au 06 73 32 95 05.

+33 6 73 32 95 05 https://www.terredutopies.fr/

Centre culturel de Lizières

Épaux-Bézu

dernière mise à jour : 2022-02-18 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne