du mardi 15 mars au samedi 19 mars à Château de Versailles

Etre fiers auprès des Rois ou attentifs au côté des Reines, se mettre en colère avec l’Empereur ou s’émerveiller avec les courtisans. Laissez vos émotions et sensations vous guider dans un rendez-vous inédit et onirique avec les œuvres du château de Versailles. Au cours de ce voyage, prenez votre plus belle plume pour rendre compte de vos découvertes en vers ou en prose.

activité gratuité, pour les groupes (25 personnes maximum par groupe)

Visite animée autour de quelques œuvres choisies pour faire ressortir sensations et émotions Château de Versailles Avenue Rockefeller, 78000 Versailles Versailles Yvelines

