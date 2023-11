Voyage parmi les ombres à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 18 octobre 2023 au dimanche 11 février 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

jeudi

de 11h00 à 22h00

mercredi, vendredi

de 11h00 à 20h00

.Tout public. payant

8 à 12 euros

La Petite Galerie propose au jeune public et aux familles une approche introductive à la création à partir d’une sélection d’œuvres des collections de la MEP – Maison Européenne de la Photographie, en écho à l’exposition « Viviane Sassen — PHOSPHOR : Art & Fashion ».

La MEP invite petit·es et grand·es à explorer l’univers mystérieux et captivant des ombres à travers une installation lumineuse de l’artiste Viviane Sassen et une sélection de photographies issues des collections de la MEP.

Dans une première salle, l’installation Aura offre une expérience immersive unique : par un jeu de lumière, votre ombre, projetée sur un mur, se décline de toutes les couleurs. Jouez avec la lumière et votre silhouette, une approche ludique d’un concept mystérieux et insaisissable.

Dans la salle suivante, une sélection d’œuvres de grands photographes comme Henri Cartier-Bresson, David Lynch, Viviane Sassen ou Sabine Weiss explore la thématique de l’ombre. Chacune des œuvres présentées est une fenêtre ouverte sur un monde, où l’ombre devient le personnage d’un conte silencieux qui éveille l’imagination. Partez pour ce voyage envoûtant à travers les jeux d’ombre et de lumière !

Petite histoire de l’ombre

Pour comprendre ce phénomène fascinant, revenons au mythe antique de Butadès décrit par Pline l’Ancien dans son encyclopédie “Histoire naturelle”. Cette légende raconte l’histoire d’une jeune fille attristée par le départ de son amoureux pour un long voyage et qui aurait trouvé une idée ingénieuse pour conserver son souvenir. Elle aurait tracé le profil de son bien-aimé sur un mur, en suivant le contour de son ombre, projetée par la lumière d’une lanterne. Ainsi, la fille de Butadès aurait créé la première représentation de ce qui était autrefois insaisissable.

De la même manière, les photographes capturent l’essence des ombres en transformant l’éphémère en image fixe. Ils et elles en révèlent la beauté, la complexité et l’étrangeté.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

Contact : https://www.mep-fr.org/event/voyage-parmi-les-ombres/

© Viviane Sassen et Stevenson (Johannesburg / Cape Town / Amsterdam) Viviane SASSEN, Aura, 2014 Installation