Lalbenque Lot Lalbenque EUR Réservation obligatoire. Nombre de places limité Un temps pour soi et pour aller à la rencontre d une Huile Essentielle.

Un moment de détente à travers un Voyage Olfactif.

Du 6 mai jusqu’au 1er juillet Léty vous propose une série de méditations olfactives afin d’explorer une huile essentielle différente à chaque séance.

Cette série sera sur le thème de la détente et du lâcher-prise.

Laissez vous surprendre ! +33 6 83 93 13 68 Réservation obligatoire. Nombre de places limité Léty A fleur d’essences

