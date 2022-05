Voyage olfactif en Egypte Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Voyage olfactif en Egypte Musée Georges Labit, 18 juin 2022, Toulouse. Voyage olfactif en Egypte

Musée Georges Labit, le samedi 18 juin à 14:30

Cette conférence olfactive est une invitation à la découverte, au travers de ses parfums, de l’Egypte ancienne jusqu’à nos jours. Par **M. Pierre BENARD** Parfumeur-créateur, Expert Naturel Directeur artistique olfactif d’OSMOART ### Plus d’infos [Site du Musée Georges-Labit ](https://www.museegeorgeslabit.fr/programme/voyage-olfactif-en-egypte/) ![]() ### Infos pratiques * Le 18 juin à 14h30 * Masque obligatoire * Salle d’animation sous la bibliothèqu

10€ / 5€ (adhérent) / 2,5€ ( Étudiant – 25 ans)

Culture Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Georges Labit Adresse 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Musée Georges Labit Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Georges Labit Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Voyage olfactif en Egypte Musée Georges Labit 2022-06-18 was last modified: by Voyage olfactif en Egypte Musée Georges Labit Musée Georges Labit 18 juin 2022 Musée Georges Labit Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne