Au sein du château des Doyens, la Sphère Oblik dévoile un cabinet de curiosités dans lesquels cohabitent collections naturalistes, pièces de musées, objets décalés, rêveries et légendes. Evoquant l’histoire locale de Carennac, la collection entremêle la vérité et le conte, objets authentiques et factices, les fake news d’aujourd’hui faisant échos aux falsifications d’antan. Dans le cadre de PIERRES INSOLITES Projet de valorisation du patrimoine en Occitanie, qui invite des compagnies d’arts de rue à créer in situ de visites sensibles ou théâtralisées. C’est une manifestation ludique et familiale qui propose un regard décalé sur le patrimoine de la région. Il est porté par Eurek’Art / Label Rue, « Lieu structurant nomade », qui accompagne la création pour l’espace public et les projets de territoire depuis 25 ans.

25 places par créneaux horaires

Merveilles et Curiosités, un spectacle de la compagnie La Sphère Oblik.

Château des Doyens 46110 Carennac Carennac Lot



