VOYAGE NIPPON THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE, 19 mai 2023, AIX LES BAINS.

VOYAGE NIPPON THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE. Un spectacle à la date du 2023-05-19 à 20:30 (2023-05-19 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Ciné-Concert organisé dans le cadre de « Matsuri 2023 »Quatuor de l’Orchestre des Pays de SavoieSociété Lacroch’ : Philippe Perrin & Yann Stoffel, arrangementsCiné concert avec la projection des dessins de Hayao Miyazaki et musique par les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie.Thème du ciné-concert: Joe Hisaishi est indissociable du cinéaste Hayao Miyazaki. Depuis 1984, le compositeur japonais a signé la bande originale de tous les dessins animés du génial fondateur des Studios Ghibli.Quelques notes de Mon voisin Totoro, et c’est le merveilleux chat-bus qui apparaît aux yeux écarquillés des petits et des grands. Aussi à l’aise dans la légèreté, la féerie ou le drame, Hisaishi déploie un art de l’orchestration et de la mélodie inoubliable. Le programme couvre ses plus belles réussites musicales, du premier film Nausicäa et la vallée du vent au dernier en date de Miyazaki (Le Vent se lève), en passant par la majesté symphonique de Princesse Mononoke ou l’univers fantastique du Voyage de Chihiro. Les artistes Joe Hisaishi et Hayao Miyazaki ne seront pas présents sur scène. Informations pratiques:Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacleRéservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 79 88 09 99.

THEATRE DU CASINO – GRAND CERCLE AIX LES BAINS 3 RUE DES FLEURS Savoie

