Voyage musical sur les pas de Foujita

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison-atelier Foujita

La grâce, la passion et le charme : deux voix féminines au service de la chanson latino-américaine qui se croisent, s’écoutent et se rejoignent, pour rendre hommage à Foujita. Laissez-vous surprendre par des parenthèses musicales qui vous transporterons au grés de leur interprétation d’un répertoire empreint d’influences franco-latino-américaines vous immergeant son voyage en Amérique du Sud et sa vie dans les années folles parisiennes. Elvita Delgado est vénézuélienne, elle joue les bongos et s’accompagne au cuatro, ce petit instrument à 4 cordes fabriqué à Barquisimeto, la ville où elle est née. Elvita est une infatigable porte-parole de la culture et la musique du Venezuela et de l’Amérique Latine. Emma Milan est française ou peut être argentine puisqu’elle voue sa voix au tango et aux musiques de ce pays depuis toujours. Les deux sont chanteuses et expriment la même sensibilité généreuse sur scène. Elles devaient se rencontrer et de cette rencontre est née une amitié et l’envie pour chacune de raconter à l’autre la magie et les secrets de sa musique. Le guitariste Jean-Piere Bluteau et directeur du mythique groupe Pachacamac accompagne avec beaucoup de finesse ces deux voix aux couleurs complémentaires. _Action co-financée par la Direction Régionale des Affaires Cullurelles (DRAC) d’Île-de-France._

Gratuit. Entrée libre, conditionnée par le respect du protocole sanitaire en vigueur. Présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans.

Parenthèses musicales sur les pas de Foujita autour d'un répertoire franco-latino-américaines, par Elvita Delgado et Emma Milan accompagnées de Jean-Pierre Bluteau.

Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne



