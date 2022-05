Voyage musical Martainville-Épreville, 12 juin 2022, Martainville-Épreville.

Voyage musical Martainville-Épreville

2022-06-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12 16:00:00 16:00:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime

Voyage musical autour des collections du musée par l’Espace musical.

Venez découvrir la salle de musique ainsi que l’histoire ancienne et contemporaine de la lutherie et de la facture instrumentale normande. La visite musicale portera sur le cécilium et le répertoire musical contemporain, animé par l’Espace musical.

Dimanche 12 juin à 15h00.

Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11.

Tarifs : 3€ en plus du droit d’entrée.

+33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/

Martainville-Épreville

