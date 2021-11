Le Grau-du-RoiSaint-Césaire-de-Gauzignan Le Grau-du-Roi Saint-Césaire-de-Gauzignan Gard, Le Grau-du-Roi, Saint-Césaire-de-Gauzignan Voyage musical Le Grau-du-Roi Saint-Césaire-de-Gauzignan Le Grau-du-RoiSaint-Césaire-de-Gauzignan Catégories d’évènement: Gard

2021-11-27 – 2021-11-27

Le Grau-du-Roi Gard Le Grau-du-Roi Saint-Césaire-de-Gauzignan Gard Saint-Césaire-de-Gauzignan Cette soirée est organisée et portée par l’association locale Porte Voix, et à pour but de mettre en avant et faire la promotion de différents artistes locaux.Vous pourrez donc assister à un spectacle original qui met en scène les artistes autour du répertoire français des 40 dernières années.Un voyage en musique, chant, théâtre et vidéo.L’entrée est libre dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.Verre de l’amitié offert en fin de soirée.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 27 Novembre 2021- Où? : A la salle polyvalente de St Hippolyte de Caton- Quand? : Début de la représentation à 20h47.- Tarif(s) : Entrée gratuite- Informations complémentaire auprès de la structure organisatrice directement par téléphone : 06 70 51 13 94 +33 6 70 51 13 94 Droits libres

