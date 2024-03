Voyage musical en Mongolie les enfants de Bohème Rennes 35 Rennes, lundi 25 mars 2024.

Voyage musical en Mongolie les enfants de Bohème Rennes 35 Rennes Lundi 25 mars, 18h00

La musique mongole est une des plus étonnante qu'il nous soit donnée d'entendre. Intimement liée à la cosmogonie mongole, elle relie directement les profondeurs de la Terre à la Voûte Céleste…

les enfants de Bohème, disquaire à Rennes, accueille Batsück Dorj et Jonanni Curtet pour une rencontre musicale exceptionnelle !

Batsükh Dorj est un jeune et très talentueux chanteur et musicien mongol. Virtuose du Khöömi, le chant diphonique, il pratique aussi plusieurs instruments traditionnels, comme le luth à long manche Doshpuluur ou la guimbarde Khomus.

Pour son premier disque Ögbelerim, il est accompagné par Johanni Curtet, fin connaisseur de la culture mongole en générale et de sa musique en particulier, qui adoucit sans l’affadir le caractère étrange et rugueux de ces musiques des steppes par un jeu de guitare empreint de folk.

Batsükh Dorj est en France pour quelques jours: c’est un grand honneur pour les enfants de Bohème de l’accueillir !!!

Ce rendez-vous musical a lieu dans la cour des enfants de Bohème: il est recommandé d’apporter son pliant et une petite laine: les soirées sont fraîches sur les plateaux de l’Altaï !!!

Johanni Curtet est aussi le fondateur du trio Meïkhâneh, où se fondent des influences mongoles, persanes et folk.

Le concert donné au Jeu de Paume pour la sortie de l’album Chants du dedans, Chants du Dehors avait ravi le public…

Il est aussi le compositeur de la musique du film « Si seulement je pouvais hiberner », premier long métrage réalisé par une cinéaste mongole…

Il est enfin l’initiateur de la première exposition consacrée à Gengis Khan, visible actuellement au Chateau desDucs de Bretagne, à Nantes.

