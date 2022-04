Voyage musical de l’autre côté de la Méditerranée Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le jeudi 7 avril à 18:00

Faites un retour dans le passé avec le jukebox mobile de Nassim Kouti. Ce multi instrumentiste originaire d’Oran vous présentera sa collection de vinyles venus de l’autre côté de la Méditerranée. Lors de cette rencontre, il partagera avec vous sa passion pour la musique du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Dans le cadre de la [résidence CLÉA “Voyages, Rencontres et Convivialité” des artistes Nawel Ben Kraïem et Nassim Kouti](https://www.youtube.com/watch?v=OKkCLpQwV-s&feature=youtu.be). Le jukebox mobile est à découvrir au 1er étage, dans l’espace musique, du samedi 2 avril au samedi 30 avril.

Entrée libre

Jukebox mobile Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T19:00:00

