Voyage musical avec Oriane Lacaille Studio de l’Ermitage, 19 avril 2022, Paris. Le mardi 19 avril 2022

de 21h00 à 23h30

. payant Sur place : 20 EUR Prévente : 15 EUR

Le Studio de l’Ermitage vous accueille le 19 avril pour un concert de l’artiste multi-instrumentiste Oriane Lacaille. Cet événement est l’occasion de célébrer la sortie de son nouvel EP “Hear my voice”, qui sort le 15 avril. Dans l’univers d’Oriane Lacaille, il y a des inspirations africaines, indiennes, malgaches et européennes. Chanteuse, percussionniste, auteure, compositrice, interprète, elle porte en elle le métissage créole de la Réunion et incarne un univers musical empreint des grands voyages. Oriane Lacaille, chant , ukulélé, takamba, percussions Heloïse Duvilly – Batterie,percussion, choeurs Yann-Lou Bertrand – Contrebasse, trompette, choeurs Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

