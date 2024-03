VOYAGE MUSICAL AU MUSÉE DE L’ENCHANTEUR Cornimont, mercredi 24 juillet 2024.

Concert déambulatoire au musée avec Gustav Villegas, professeur de flûte traversière au Conservatoire de Paris, pour un hommage au créateur des 1001 racines et à ses œuvres (répertoires classique et contemporain). Gratuit et pour tout public.Tout public

0 EUR.

23 Route de Lansauchamp

Cornimont 88310 Vosges Grand Est musee1001racines@outlook.com

