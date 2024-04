VOYAGE MEDITATIF AUX BOLS DE CRISTAL ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte, samedi 13 avril 2024.

Je vous propose un moment de lâcher prise et de relaxation, dans un cadre bienveillant, aux sons des bols (ou vaisseaux) de cristal, de carillons et du handpan.

Guidé par mon intuition, je génère des vibrations cristallines qui viennent résonner au plus profond des cellules de votre corps. Ces vibrations apportent bien-être et détente en stimulant les mécanismes naturels d’auto-guérison du corps. Elles ont une action positive sur les centres énergétiques (Chakras) et les mémoires cellulaires, conséquences de nos émotions reliées à nos problématiques…

Le handpan et des carillons, également accordés sur le La 432 Hz, nous accompagnerons lors de notre voyage.

Au vu de ce que j’ai pu constater et mesurer, les notes de la gamme basée sur le La 432 Hz apportent une plus-value sur le plan énergétique et du bien-être par rapport à la gamme basée sur le La 440 Hz.

Prévoir un tapis ou un fauteuil pliable pour s’allonger. Position assise sur chaise possible également. N’hésitez pas à apporter un coussin et un plaid ou une couverture pour vous couvrir pendant la relaxation.

Enfants bienvenus s’ils sont capables de rester silencieux pendant une heure.

Thérapeute énergéticien et géobiologue, j’ai découvert l’énergie vitale, le magnétisme, grâce au Jisei Do en 1996, un art martial qui utilise entre autres techniques le Qi Gong et le Tai Chi. Je pratique des soins énergétiques sur les animaux, les humains et les lieux de vies depuis une vingtaine d’années.

Si vous n’êtes pas adhérent, veuillez cliquer sur ce lien

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/formulaire-d-adhesion-membre-actif-participant-2024

ou bien téléphoner au 0687561049 (Franck). Merci ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordeliers

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire unterreligne@mailo.com

