Depuis la direction de la première école de musique de Changé en 1984 jusqu’à aujourd’hui, Jean-Christophe Picouleau n’a jamais cessé de chanter. De l’opéra de Tours à celui de San Francisco, son enthousiasme pour l’art lyrique n’a jamais faibli. Quant à Pauline Pelosi, elle a débuté sa carrière par la comédie musicale. Elle étudie ensuite l’art lyrique et se produit dans des récitals en France et sur des scènes internationales. Elle interprète en décembre 2019 La Traviata aux côtés de Jean-Chris-tophe Picouleau. De cette rencontre est né le désir de proposer ce récital, un voyage au cœur de la musique lyrique. Concert lyrique [paulinepelosi.com](https://paulinepelosi.com)

Tarif plein : 10 € / Adhérents : 8 € / Réduit : 6 € / – 12 ans : gratuit

Pauline Pelosi et Jean-Christophe Picouleau proposent une découverte de l’art Lyrique à travers une promenade musicale, composée d’œuvres des plus grands compositeurs d’opéra. Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe

