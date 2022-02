VOYAGE LIVRESQUE – MANAS Laval, 11 février 2022, Laval.

VOYAGE LIVRESQUE – MANAS Laval

2022-02-11 – 2022-02-11

Laval Mayenne Laval

L’atelier des vacances au MANAS : reliure japonaise

D’après l’exposition 492 km de Simon Geneste et des œuvres qui émanent de son périple à vélo entre Laval et Saint-Nazaire, venez à votre tour fabriquer votre carnet de voyage. La technique de la reliure japonaise vous permettra de réaliser votre propre cahier !

.

Vendredis 11 et 18 février à 14h

Gratuit – Sur réservation au 02 53 74 12 30

Atelier et DIY reliure japonnaise au MANAS

+33 2 53 74 12 30

L’atelier des vacances au MANAS : reliure japonaise

D’après l’exposition 492 km de Simon Geneste et des œuvres qui émanent de son périple à vélo entre Laval et Saint-Nazaire, venez à votre tour fabriquer votre carnet de voyage. La technique de la reliure japonaise vous permettra de réaliser votre propre cahier !

.

Vendredis 11 et 18 février à 14h

Gratuit – Sur réservation au 02 53 74 12 30

Laval

dernière mise à jour : 2022-01-27 par