Voyage littéraire à deux voix : lectures et dégustation
La Charité-sur-Loire, 20 novembre 2021
Cellier, Prieuré, 8 Cours du Château

Soirée Indienne à la Cité du Mot
Basée entre Delhi, Paris et Dharamsala, Niranjani Iyer s'installe en résidence à la Cité du Mot de novembre à février. Evelyne Fagnen est installée dans la Nièvre mais l'Inde est présente dans ses voyages et ses passions littéraires. Les deux actrices ont en commun d'être passées par le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. Ensemble elles ont eu envie de proposer cette soirée à deux voix, de faire entendre des langues, des styles et des époques différentes de la littérature et la poésie indiennes avec comme fil rouge la voix des femmes qui résonnent du passé lointain jusqu'aux combats d'aujourd'hui.

