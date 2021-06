Voyage-lecture Cavan, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Cavan.

Voyage-lecture 2021-07-06 14:00:00 – 2021-07-06 16:00:00

Cavan Côtes d’Armor Cavan

Lectures de contes bilingues (breton et français) d’ici et d’ailleurs, coin lecture et jeux du monde. Avec la bibliothèque de Cavan, Ti Ar Vro et la ludothèque du Trégor

levraoueg@tiarvro22.bzh

